Start-Up-Erfolgsgeschichte aus Neuss Ein Jahr nach „Die Höhle der Löwen“

Entstanden sei die Idee hinter dem Energydrink-Ersatz an einer Tankstelle. Im Verkehrsstau habe man sich nach einem Wachmacher gesehnt, aber weder auf einen Tankstellenkaffee noch auf einen Energydrink Lust gehabt, erzählt Michael Gueth. Da sei die „Schnapsidee“ gekommen, die in Skandinavien beliebten Snus-Beutelchen mit Koffein statt Nikotin zu füllen. So etwas habe es noch nicht gegeben, meint Gueth. Als Fans der „Höhle der Löwen“ haben sich er und Patrik Fuchs bei der Fernsehsendung beworben.