International School on the Rhine Chinesischer Generalkonsul besucht Neusser Schüler

Etwa 13 Prozent der Schüler der International School on the Rhine haben einen chinesischen Hintergrund. Das sind rund 120 Schüler vom Kindergarten bis zur zwölften Klasse. Zu ihnen zählen Zhai Jiayu und Zhang Fanyuanhang. Am Freitagvormittag haben sie den chinesischen Generalkonsul Du Chunguo an ihrer Schule empfangen. In einem Rundgang durch das Schulgebäude zeigten sie unter anderem die Bibliothek, in der es auch chinesischsprachige Bücher gab.