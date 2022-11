Medicoreha Neuss Focus-Siegel und Zulauf für neuen Studiengang

Sodann freut sich Medicoreha-Chef Dieter Welsink, dass der Studiengang Physiotherapie an Attraktivität gewinnt. Am Ausbildungs- und Studienzentrum der Medicoreha in Neuss liege die Studierendenquote bei 46, in Mülheim bei 27 Prozent. „Die Zahlen übertreffen deutlich die Empfehlung des Wissenschaftsrates, der bereits 2012 eine Akademisierungsquote von zehn bis 20 Prozent in den Gesundheitsberufen forderte“, sagt Professor Welsink, Studiengangsleiter und Physiotherapeut.