NGZ-Netzwerk-Treffen „Was gibt's Neuss?“ Mehr als 350 gutgelaunte Gäste ließen sich verzaubern

Es war ein Besuch aus der Vergangenheit. Im September 2006 fing alles an. Damals – noch in der Eventhalle an der Hansastraße im Hafen – kam Ingo Wolf (FDP) als NRW-Innenminister zur Premiere, um mit einem kurzen Grußwort das erste Netzwerk-Treffen von „Was gibt’s Neuss?“ zu eröffnen. Längst ist der In-Treff für Entscheider und Meinungsbildner zu einer Institution geworden, längst ist Ingo Wolf ein Ex-Minister, doch die guten Verbindungen sind geblieben. Jetzt, zur 102. Auflage, kehrte der inzwischen 67 Jahre alte Wolf zurück und gehörte sofort wieder zu den gesuchten Gesprächspartnern in der Wetthalle, wohin die Veranstaltungsreihe unserer Zeitung bereits vor Jahren umgezogen ist.