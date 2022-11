Etatdebatte in Neuss Gefährliche Vergnügungssteuer

CDU und „Die Partei/Die Linke“ wollen die Vergnügungssteuer für Glücksspielautomaten in unterschiedlicher Größenordnung anheben und so 350.000 beziehungsweise 420.000 Euro zusätzlich für die Stadtkasse einnehmen. Die anderen Fraktionen finden das charmant — doch der Haupt- und Sicherheitsausschuss traute sich am Donnerstagabend nicht recht.