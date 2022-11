Crowne Plaza in Neuss Die Unicef-Gala feiert ein funkelndes Comeback

Die Bedeutung der Gala unterstrich auch Bürgermeister Reiner Breuer in seiner Rede: „Sie ist aus Neuss nicht mehr wegzudenken“, sagte er. Und das nicht nur, weil an jenem Abend das „Epizentrum des Rheinlands“ Köln und Düsseldorf vereint würde. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit zu helfen und zu unterstützen“, betonte Breuer. In diesem Jahr gehen die Gala-Einnahmen komplett an notleidende Kriegskinder in der Ukraine: „Das Leid wächst dort jeden Tag“, sagte Model Franziska Knuppe, die seit Oktober auch offizielle Botschafterin des Kinderhilfswerks Unicef der Vereinten Nationen ist, in ihrer Rede: „Die Kinder erleben Dinge, die sie nicht erleben sollten, sie leben in zerstörten Häusern oder in Notunterkünften, haben keinen Strom, kein Wasser und benötigten dringend Hygieneartikel, Spiele, Lernmaterialien sowie eine gesicherte Trinkwasserversorgung.“ „Wir haben uns gefragt, wo Spenden gerade am nötigsten sind“, erklärte Heribert Klein die Wahl, wies jedoch darauf hin, dass auch in anderen Teilen der Erde Kinder Hilfe benötigen: „Kinder kennen keine Grenzen.“ An diesen Appell knüpfte ein weiterer Bericht von Franziska Knuppe an: Erst kürzlich war sie in einer Region Kenias, in der es seit zwei bis vier Jahren nicht geregnet hat. Neben den Dürrefolgen hätten die Bewohner dort auch mit den Folgen des Krieges zu kämpfen. „Die Weizenpreise haben sich verdoppelt, die Benzinkosten sind dort so hoch wie bei uns.“