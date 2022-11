Etatberatung in Neuss Linke drehen an der Vergnügungssteuer

Die Fraktion „Die Partei/Die Linke“ will die Steuern erhöhen, doch das würden nur die Betreiber von Glücksspielautomaten spüren. Ihnen möchte die zweiköpfige Ratsgemeinschaft 25 Prozent aller Einspielergebnisse als Vergnügungssteuer abknöpfen und so zusätzliche Einnahmen für die Stadtkasse generieren. 420.000 Euro, hat der Fraktionsvorsitzende Vincent Cziesla mal überschlagen, kämen so zusätzlich herein. Das wäre mehr, als alle Wünsche der Fraktion kosten würden.