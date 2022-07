Prozessauftakt in Krefeld : Arzt soll Patientin im Krankenhaus Nettetal sexuell genötigt haben

Nettetal Im Krefelder Amtsgericht beginnt am Donnerstag, 28. Juli, der Prozess gegen einen 34-jährigen Arzt, der eine Patientin des Nettetaler Krankenhauses im Zusammenghang mit einer medizinischen Behandlung sexuell genötigt haben soll.

Der Vorwurf war der Polizei in Viersen Mitte März angezeigt worden. Der 34-Jährige sei „dringend tatverdächtig“, erklärten Staatsanwaltschaft Krefeld und Polizei in einer gemeinsamen, am 28. März veröffentlichten Presseerklärung. Bei der betroffenen Patientin handelte es sich demnach um eine 31-jährige Frau aus Viersen.

Die Viersener Polizei vollstreckte im März Durchsuchungsbeschlüsse sowohl im Nettetaler Krankenhaus als auch in der Wohnung des Arztes. Dieser wurde damals vorläufig festgenommen, ein Gericht ordnete Untersuchungshaft an. Der Mediziner war seit April 2021 im Krankenhaus Nettetal tätig gewesen. Das stellte den Arzt mit sofortiger Wirkung frei, als die Vorwürfe bekannt wurden. Die Ermittlungen in dem Fall wurden der Kriminalpolizei in Dülken übertragen.