Im Krankenhaus Nettetal : Letzte-Hilfe-Kurse lehren Begleitung von Sterbenden

Nettetal Basiswissen und einfache Handgriffe, die bei der Betreuung helfen können, wollen Mitarbeiter des Krankenhauses Angehörigen oder Freunden von Sterbenden vermitteln.

Das Lebensende und das Sterben von Angehörigen machen oft hilflos. „Doch Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern praktizierte Mitmenschlichkeit, die auch in der Familie und der Nachbarschaft möglich ist. Es erfordert nur ein bisschen Mut und Wissen“, ist die Meinung im Nettetaler Krankenhaus. Dort haben sich fünf Palliativexperten als zertifizierte Kursleiter des bundesweiten Projektes „Letzte Hilfe“ ausbilden lassen. In diesen Letzte-Hilfe-Kursen lernen Laien, was sie für die ihnen Nahestehenden am Ende des Lebens tun können. Im Sinne eines „kleinen Einmaleins der Sterbebegleitung“ werden ihnen Basiswissen und einfache Handgriffe vermittelt.

Die nächsten Kurse finden jeweils in zwei Einheiten statt: am 7. September, 18 bis 20 Uhr, und am 10. September, 10 bis 12 Uhr, sowie am 12. Oktober, 18 bis 20 Uhr, am 15. Oktober, 10 bis 12 Uhr, im Krankenhaus statt. Anmeldung unter g.bollessen@krankenhaus-nettetal.de. Das Angebot ist nach Angaben des Krankenhauses kostenfrei. Teilnehmer benötigen einen aktuellen negativen Coronatest-Nachweis und müssen eine FFP2-Maske tragen. Bei hoher Nachfrage wird eine Warteliste geführt. Weitere Termine folgen und werden unter www.krankenhaus-nettetal.de bekannt gegeben.