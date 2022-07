Nachfolger für Michael Rauterkus in Nettetal : Neuer Beigeordneter soll im September gefunden sein

Nachfolger für Michael Rauterkus in Nettetal

Nettetal Ein Jahr ist es inzwischen her, dass Michael Rauterkus seinen Schreibtisch im Rathaus geräumt und vom Amt des Beigeordneten der Stadt Nettetal verabschiedet hat. Die Suche nach einem Nachfolger geht nun so langsam auf die Zielgerade, wenn es denn läuft, wie man es sich im Rathaus wünscht.

Die Bewerbungen werden zunächst gesichtet. Dabei wird auch ein Augenmerk darauf gelegt, ob ein Interessent die nötigen Qualifikationen für das Amt mitbringt. Dazu gehört auch und nicht zuletzt die Anforderung: Volljurist. Für Mitte bis Ende August, so heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters, sind dann Vorstellungsgespräche geplant. Das Ziel der Operation lautet: im September in einer Sitzung des Stadtrates einen Nachfolger für Rauterkus bestellen.

Rauterkus‘ Amtszeit in Nettetal war wohl ein paar Jahre kürzer, als er sich das bei seinem Antritt im Jahr 2018 vorgestellt hatte. Die Kommunalwahl im September 2020 veränderte die politische Landschaft, in der der Wahlbeamte mit CDU-Parteibuch zu agieren hatte: Die Grünen wurden zweitstärkste Kraft im Stadtrat, der Grüne Christian Küsters siegte in einer Stichwahl gegen den Amtsinhaber Christian Wagner (CDU) und zog als Bürgermeister ins Rathaus ein. Wenige Monate später, im April 2021 wurde bekannt, dass Rauterkus sich neu orientierte. Er bewarb sich eine führende Position im Rathaus Düsseldorf und wurde dort zum Beigeordneten für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation der Landeshauptstadt gewählt.