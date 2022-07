Ex-Rektor der Hinsbecker Hauptschule : Franz-Josef Weuthen ist gestorben

Hinsbeck Der frühere Direktor der Hinsbecker Hauptschule, Franz-Josef Weuthen, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Der frühere Rektor der Hinsbecker Hauptschule, Franz-Josef Weuthen, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Weuthen wurde 1936 in Mönchengladbach geborene und absolvierte nach dem Abitur 1957 ein Studium fürs Lehramt an Volksschulen. 1970 wurde Weuthen Rektor der Hinsbecker Hauptschule.

Er war Mitglied des Lehrerpersonalrates im Kreis Viersen, des Kulturausschusses des Kreistages und Kreisvorsitzender des Verbandes für Bildung und Erziehung. Viele Jahre war er im Planungs-, Schul- und Kulturausschuss der Stadt Nettetal. 20 Jahre war er Mitglied des Pfarrgemeinderates, davon zehn Jahre als Vorsitzender. Für seine Verdienste wurde er 1983 mit der Jüütenmedaille in Gold und 1984 mit dem Nettetaler in Bronze geehrt. Als die Hinsbecker Hauptschule 1991 geschlossen wurde, wechselte er als Schulleiter an die Franziskusschule in Ahaus. Dort war er zehn Jahre Mitglied des Stadtrates und Vorsitzender des Ausschusses für Soziales.