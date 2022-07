Appell von IHK, Kreis Viersen und NEW : Unternehmen sollen Energie sparen

Kreis Viersen Die Industrie- und Handelskammer, der Kreis Viersen und der Versorger NEW tauschen sich zum Thema Energie- und Gasversorgung aus. Sie appellieren an Firmen und Bürger, vor allem Gas zu sparen.

Viele Unternehmen treibt derzeit die Unsicherheit um, ob die Gasversorgung in ausreichendem Umfang gesichert ist und wie sich die Energiepreise entwickeln. „Deshalb steht die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein in engem Austausch mit den Versorgern, dem Kreis Viersen und den Kommunen. Obgleich seit Donnerstag wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt, wissen wir nicht, wie sich die Situation in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten entwickelt. Deshalb müssen wir eine gute Informationsbasis schaffen und uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz nach dem jüngsten Austausch mit Landrat Andreas Coenen (CDU) und Thomas Bley, Vorstandsmitglied des Versorgungsunternehmens NEW.