Lese-Tipp der Stadtbücherei Tönisvorst : „Iglhaut“ – ein Roman, in den man gerne einziehen möchte

Carmen Alonso leitet die Stadtbibliothek Tönisvorst. Foto: Marc Schütz

Tönisvorst Carmen Alonso ist die Leiterin der Tönisvorster Stadtbücherei an der Hochstraße in St. Tönis. In loser Folge gibt sie unseren Lesern Literaturtipps. Diesmal: „Iglhaut“ von Katharina Adler, erschienen im Rowohlt-Verlag.

Ein Mietshaus in einer Stadt irgendwo in Deutschland. Hier treffen auf wenigen Quadratmetern die unterschiedlichsten Menschen aufeinander; da wird gelebt, geliebt, gestritten und natürlich auch getratscht. In so einem Mehrfamilienhaus wohnt Iglhaut und betreibt im Hinterhof eher schlecht als recht eine kleine Schreinerei. Damit ist „die Iglhaut“ – ihren Vornamen erfahren wir nicht – Anlaufpunkt in diesem sehr speziellen Wohnbiotop. Denn um die Iglhaut herum hat Autorin Katharina Adler ein sehr eigenwillig-kauziges Personal gruppiert: zum Beispiel Verena (2. Etage, links), die mit ihrer 13-jährigen Tochter in einer viel zu kleinen Anderthalbzimmer Wohnung lebt; oder die Alt-Linke und schmerzgeplagte Tildi aus dem 3. Stock, die vom jungen Pflegedienstmitarbeiter Ronni als „alternativem Apotheker“ mit selbstangebautem Marihuana versorgt wird; ach, und die furchtbaren Zenkers (Gartenhaus), deren Familienzwist schon mal etwas lauter und handfester ausfällt. Sie alle versuchen, im nicht ganz so leichten Großstadtleben irgendwie über die Runden zu kommen und sich dabei ihre Menschlichkeit zu bewahren.

Mittelpunkt bleibt stets Iglhaut, eine Frau Mitte vierzig, eher sperrig und stachelig, wie es der Name schon andeutet, aber auch empathisch und manchmal sogar ein bisschen sympathisch. Sie weiß, was sie will, jedenfalls meistens, wenn sie sich nicht gerade zwischen zwei Männern entscheiden muss. Sie kennt alle im Haus, aber auch alle kennen die Iglhaut, jeder nimmt am Leben des anderen teil, was manchmal zu kuriosen oder peinlichen Situationen führt. Aber trotz aller unterschiedlicher Sorgen geht es immer irgendwie weiter.

Diese unspektakulären Lebensentwürfe erzählt Katharina Adler mit ironischer Distanz, lebensbejahend und humorvoll. Sie mag ihre Figuren, macht sich nie über sie lustig. Sie verrät sie nicht.