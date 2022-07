RP-Sommergespräch mit der SPD Tönisvorst : „Neuen Schulraum bis 2026 schaffen“

Die Vision „Campus“ sieht vor, dass auf dieser Ackerfläche neue Gebäude für die Stadtverwaltung Tönisvorst, die Rupert-Neudeck-Gesamtschule, das Michael-Ende-Gymnasium, eine Mensa, eine Sporthalle und ein Kulturforum gebaut werden. Dass sich das so realisieren lässt, ist aber inzwischen sehr unwahrscheinlich. Foto: Marc Schütz

Tönisvorst In der Diskussion über das Campus-Projekt in St. Tönis wurde viel Porzellan zerschlagen. Die politische Lage sei sehr unbefriedigend, sagen SPD-Chef Helge Schwarz und Fraktionschef Heinz Michael Horst. Nun müsse man schnell entscheiden, wie es weitergehen soll. Weitere Themen der Sozialdemokraten: der OGS-Ausbau, bezahlbarer Wohnraum und die Rattenplage in der Stadt.