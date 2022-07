Feuerwehr in Schaag im Einsatz : Brandstiftung auf dem Grünstreifen an der Boisheimer Straße?

Brandstiftung auf dem Grünstreifen an der Boisheimer Straße?

Feuerwehr in Schaag im Einsatz

Schaag Womöglich hat der Regen am Donnerstag eine schnellere Ausbreitung des Feuers verhindert. Die Polizei hält wegen des Niederschlags jedenfalls eine Selbstentzündung für unwahrscheinlich.

Ein Feuer auf einem etwa 75 Quadratmeter großen Grünstreifen an der Boisheimer Straße musste am Donnerstag, 21. Juli, die Feuerwehr löschen. Wie die Polizei tags darauf mitteilte, brannte es dort gegen 10.50 Uhr am Rand eines Waldstückes.