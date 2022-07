Einsatz in Kaldenkirchen : Feuerwehr rettet Katze bei Wohnungsbrand

Kaldenkirchen Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich der Wohnungsbrand aufs ganze Haus und auf das Nachbargebäude ausbreitete. Einer Katze rettete sie das Leben.

Zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Brigittenstraße in Kaldenkirchen sind am Sonntagnachmittag, 24. Juli, um 15.19 Uhr die Löschzuge Kaldenkirchen, Leuth und der Einsatzleitwagen der Freiwilligen Feuerwehr Nettetal ausgerückt. Zwei Trupps legten Atemschutzgeräte an und bekämpften mit zwei Rohren den Brand. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sie ihn eindämmen und so verhindern, dass sich die Flammen in dem Haus und auf das angrenzende Nachbarhaus ausbreiten. Die Bewohner der brennenden Wohnung waren nicht daheim. Die Feuerwehrleute konnten aber eine verletzte Katze retten. Sie wurde in eine Tierklinik gebracht.