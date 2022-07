Diamanten-Hochzeit in Hinsbeck : Sport half Herbert und Roswitha Engels beim Kennenlernen

Hinsbeck Vor 60 Jahren haben sich Herbert und Roswitha Engels das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt haben sie sich 1960 beim Sport. Am Sonntag wird gefeiert.

Herbert (81) und Roswitha (81) Engels haben sich vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben. Kennengelernt haben sie sich 1960 beim Sport: „Daraufhin habe ich Roswitha zu einem meiner Handballspiele eingeladen“, erinnert sich der Herbert Engels. Anschließend sind sie gemeinsam in Krefeld-Oppum zum Tanztee gegangen. „Es hat gefunkt und mit 20 waren wir dann verlobt“, erzählt Roswitha Engels. Ein Jahr später folgte am 20. Juli 1962 in Krefeld-Fischeln die Hochzeit. Gefeiert wird das Jubiläum am Sonntag, den 24. Juli.