Busreisen-Veranstalterin aus Moers : „Reisegäste nehmen Auflagen in Kauf“

MOERS Vor 22 Jahren hat die gelernte Bürokauffrau Sylvia Nierhaus ihr Hobby, das Veranstalten von Reisen, zu ihrem Beruf gemacht. Sie schlägt vor, auch das Reisen mit Reisebussen spätestens ab Juni wieder zu erlauben.

Zusammen mit vier Mitarbeiterinnen organisiert Nierhaus Busreisen. So sollte am 24. Mai in der Grafenstadt ein Reisebus starten, um Moerser nach Überlingen zu bringen. An der Stadt am Bodensee hätte am 23. April die Landesgartenschau Baden-Württemberg beginnen sollen. Doch in der Coronazeit ist die Eröffnung der Landesgartenschau für Baden-Württemberg auf einen noch nicht bekannten Termin verschoben. Außerdem sind in der Coronazeit Busreisen nicht erlaubt, noch nicht erlaubt. So fällt die 14-tägige Reise an den Bodensee aus, bei der die Reisenden auch die Blumeninsel Mainau, die Konzilsstadt Konstanz oder die Hafenstadt Lindau besucht hätten.