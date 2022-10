Während Corona-Pandemie : Busverkehr verzeichnet 77 Prozent weniger Fahrgäste

Berlin In den Corona-Jahren 2020 und 2021 ist die Anzahl der Passagiere in Reisebussen weit unter das Vorkrisenniveau gefallen. Auch das 9-Euro-Ticker sorgte für weniger Fahrgäste.

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren deutlich weniger Menschen mit Reisebussen unterwegs als vor der Pandemie. Die Fahrgastzahlen im Reisebusverkehr (ohne Linienverkehr) lagen in beiden Jahren je um 77 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. 2021 waren in Deutschland nur 18 Millionen Menschen mit Reisebussen unterwegs - das waren 59 Millionen weniger als zwei Jahre zuvor. Auch die Zahl der Unternehmen, die Busreisen abseits der Fernbuslinien anboten, sank zwischen 2019 und 2021 um 11 Prozent oder rund 320 auf etwa 2650.