In Moers und Neukirchen-Vluyn : Enni öffnet Trauerhallen und Kundenzentren

Enni-Vorstandschef Stefan Krämer Foto: Enni/Jörg Parsick-Mathieu/Enni

Moers/Neukirchen-Vluyn In den Trauerhallen können ab Montag wieder Trauerfeiern mit begrenzten Personenzahlen stattfinden. Viele Serviceangebote der Enni lassen sich auch über den Postweg, das Telefon oder das Internet erledigen.

Neben den Trauerhallen auf den Moerser Friedhöfen öffnet die Enni ab Montag, 11. Mai, auch die Kundenzentren in Moers und Neukirchen-Vluyn ab.

„Wir freuen uns, unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen nun auch wieder persönlich mit unseren Kunden in Kontakt treten zu dürfen“, erklärt Enni-Vorstandsvorsitzender Stefan Krämer und bittet Besucher darum, die vorgegebenen Sicherheitsabstände einzuhalten und eine Schutzmaske zu tragen. Dabei betont Krämer, dass sich zahlreiche Serviceangebote auch über den Postweg, das Telefon oder das Internet erledigen lassen. „Viele unserer Kunden nutzen bereits unser Kundenportal, in dem sie viele Themen von der Abschlagsänderung bis zur Eingabe von Kontoverbindungen von zu Hause aus regeln können. Das macht den persönlichen Kontakt in vielen Fällen unnötig.“ Kundenzentren, sagt Krämer, sollten deshalb zunächst möglichst nur in Ausnahmefällen aufgesucht werden.

Auch auf den Moerser Friedhöfen wird in der kommenden Woche wieder mehr möglich sein. So öffnen die Trauerhallen, in denen dann Trauerfeiern unter Beachtung der Hygienevorschriften mit begrenzten Personenzahlen stattfinden können. Nichts Neues gibt es laut Enni derweil vom Kreislaufwirtschaftshof. Moerser Bürger können dort nach vorheriger Terminvergabe mittlerweile wieder alle Abfallarten anliefern können.

Die beiden Kundenzentren der Enni an der Uerdingerstraße in Moers und an der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn sind regelmäßig montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Das Kundenzentrum in Moers öffnet außerdem samstags von 10 bis 13 Uhr.