Tipps der Beratungsstelle Moers : Das Herbstlaub richtig entsorgen

Moers Die Verbraucherzentrale erklärt, wann und wo gekehrt werden muss, warum Laubbläser nicht die erste Wahl sind und Laub in der Restmülltonne nichts zu suchen hat. Welche Versicherungen wann einspringen.

Richtig entsorgen Wer eine Biotonne hat, kann darin überschüssiges Laub am schnellsten loswerden. Restmüll- oder Papiertonne sind hingegen tabu. In vielen Gemeinden gibt es spezielle Säcke für Laub, die meist abgeholt werden, oder Laubkörbe an den Straßen. Informationen dazu sind im kommunalen Abfallkalender oder beim Entsorger vor Ort zu finden. Das Verbrennen des Laubs ist in den meisten Kommunen verboten. Aufgrund des hohen Wassergehalts raucht und stinkt brennendes Laub, außerdem wird Feinstaub freigesetzt.