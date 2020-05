Überfälle in Moers und Kamp-Lintfort : Dritter Verdächtiger nach Tankstellenraub-Serie in Haft

Moers/Kamp-Lintfort Die Polizei hat einen 16-Jährigen aus Moers festgenommen. Zusammen mit einem 19 und einem 17 Jahre alten Moerser soll er Drahtzieher der Überfallserie gewesen sein. Der Jugendliche sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Wochenlang haben die Täter Tankstellenbetreiber in Moers und Kamp-Lintfort in Angst und Schrecken versetzt. Im März raubten sie unter anderem innerhalb von nur zwei Stunden zwei Tankstellen an der Römer- und an der Rheinberger Straße aus. Jetzt hat die Polizei – nach zwei ersten Festnahmen Mitte April – einen dritten mutmaßlichen Täter festgesetzt: einen 16-Jährigen aus Moers. Zusammen mit einem 19 und einem 17 Jahre alten Moerser soll er Drahtzieher der Überfallserie gewesen sein.