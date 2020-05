Maßnahme in Moers : Weniger Einbahnstraßen für Radfahrer in Meerbeck

Moers Die Stadt öffnet fünf Straßen in Gegenrichtung. Eine aktuelle Studie des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft zeigt, dass die Freigabe keine außergewöhnliche Gefahr mit sich bringt. Im Gegenteil.

Fußgänger werden durch Radfahrer auf dem Gehweg gestört oder die Zweiräder müssen Umwege in Kauf nehmen, um Einbahnstraßen zu umfahren. Jetzt ist dies an fünf Stellen in Meerbeck nicht mehr der Fall: Dort wurden die Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung freigegeben. „Durch diese Maßnahme wollen wir das Radfahren in den Bereichen attraktiver und komfortabler machen“, erklärt Nadine Beinemann, Leiterin des Fachdienstes Verkehrsplanung.