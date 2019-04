Stadtkirche in Moers

Der Welt-Laden & Café in der Stadtkirche hat neue Öffnungzeiten. Freitags und samstags zwischen 11 und 14 Uhr lädt das Weltladenteam zum Stöbern ein. Bei einer Tasse Kaffee kann man das Angebot erkunden und sich über die Prinzipien des Fairen Handels informieren. Daneben bietet der Weltladen traditionell eine vielfältige Auswahl von Kaffee, Tee, Wein, Honig, Schokolade und andere Leckereien an.

Zu finden ist der Laden im „Blauen Raum“ der Evangelischen Stadtkirche, Eingang Klosterstraße/Ecke Haagstraße. Sämtliche Erlöse gehen als Spende an das El Bayad-Projekt des Kirchenkreises Moers.

Der Kirchenkreis Moers ist seit 1979 mit der Diözese Beni Suef partnerschaftlich verbunden. Neben den sozialdiakonischen Projekten in Ben Suef wird die Arbeit in Ezbet el-Nakhl, einer Müllstadt in Kairo, unterstützt und begleitet (aegypten.ekir.de).