Enni eröffnet Eishalle : Eislauf-Saison in Moers startet mit Disco

Ein Blick in die Enni-Eiswelt. Das Foto entstand in der Zeit vor Corona. Foto: KDI Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Ab 24. September ist die Enni-Eiswelt wieder geöffnet. Für Besucher gilt die 3G-Regel. Eintrittkarten müssen online erworben werden.

Der Sommer war durchwachsen, da kommt die neue Eis-Saison für die vielen sportbegeisterten Niederrheiner gerade recht: Am Freitag, 24. September, startet sie in der Moerser Enni-Eiswelt um 17 Uhr mit der traditionellen Eisdisco. Gleich am ersten Tag gibt es dabei bis 21 Uhr zum Kufenspaß aktuelle Hits aus den Charts – und wenn Corona es zulässt, wird das bis zum April des kommenden Jahres freitags so weitergehen. Die Eisfläche ist auf jeden Fall präpariert, die Linien des Eishockeyfeldes von den Eismeistern aufgemalt und alle Mitarbeiter motiviert.