Corona-Schutzimpfung : Wie es ab Oktober im Kreis Wesel weitergeht

Die Niederrheinhalle in Wesel wird Standort für eine Koordinierende Covid-Impfeinheit. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel Die Impfzentren schließen. Ab 1. Oktober sollen in NRW niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte das Impfen übernehmen. Gleichzeitig müssen Kreise und kreisfreie Städte dafür sorgen, dass der Betrieb im Notfall wieder hochgefahren werden kann.

Zum 30. September schließt das Impfzentrum des Kreises Wesel seine Standorte in Wesel und Moers. Das hat die NRW-Landesregierung im Juni so beschlossen. Das Impfgeschehen sollen damit ab dem 1. Oktober landesweit grundsätzlich die niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte übernehmen. Gleichzeitig sieht der Erlass vor, dass die Kreise und kreisfreien Städte weiterhin staatliche Basisstrukturen vorhalten, um bei Bedarf schnellstmöglich auf Veränderungen im Infektionsgeschehen reagieren zu können.

Derzeit entwickele der Kreis Wesel eine entsprechende Rückfallebene, teilt die Verwaltung mit. Die Niederrheinhalle in Wesel ist dafür ab 1. Oktober als Lage- und Logistikzentrum vorgesehen. Das heißt: Von der Niederrheinhalle aus wird eine speziell eingerichtete sogenannte Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) das weitere Impfgeschehen beobachten und bei Bedarf organisieren. Das tatsächliche Impfgeschehen unterstützt sie nur dann, wenn es in den vom Land vorgesehenen Grundstrukturen zu Schwierigkeiten kommt. Über weitere mobile Impfungen über den 30. September hinaus will der Kreis entsprechend berichten.

Am Samstag, 18. September, steht das mobile Impf-Team des Kreises Wesel von 10 bis 16 Uhr an der Neutorgalerie in Dinslaken, Neutor Platz. Der Impfstandort Wesel, An de Tent 1, hat von 8 bis 20 Uhr geöffnet; der Impfstandort Moers, Asberger Straße 4, von 8 bis 14 Uhr.

Am Sonntag, 19. September, sind mobile Impfung am Kloster Kamp in Kamp-Lintfort möglich: Das mobile Impf-Team steht dort von 10 bis 16 Uhr an Rheurdter Straße 99. Der Impfstandort Wesel hat an diesem Tag von 8 bis 20 Uhr geöffnet, der Impfstandort Moers von 8 bis 14 Uhr geöffnet.