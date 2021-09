Ratingen : Bei Briefwahl Postlaufzeiten beachten

Ratingen Wer seine Stimme zur Bundestagswahl per Briefwahl abgeben möchte, sollte die Postlaufzeiten beachten, so die Stadt Ratingen. Diese können aufgrund des besonders hohen Briefwahlaufkommens deutlich länger als üblich sein.

Damit der Wahlbrief nicht zu spät eintrifft, ist es kurz vor dem Wahltag die sicherere Variante, ihn im Bürgerbüro abzugeben oder in den Hausbriefkasten am Rathaus einzuwerfen. Dieser wird am Wahlsonntag um 18 Uhr noch geleert. Das Briefwahlbüro im Westflügel des Rathauses ist montags und dienstags von 8 Uhr bis 16 Uhr, mittwochs und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Am Freitag, 24. September, bleibt das Briefwahlbüro bis 18 Uhr geöffnet.