Feuerwehr Moers : Neue Leitung für den Löschzug Asberg

(RP) Neue Führung für den Löschzug Asberg der Freiwilligen Feuerwehr Moers: Der Leiter der Feuerwehr, Christoph Rudolph, hat Dirk Denker zum Löschzugführer ernannt. Sein Stellvertreter ist Steffen Franke. Hintergrund ist, dass Jörg Schmiegelt nach fast 28 Jahren als Löschzugführer zurückgetreten ist. Er bleibt aber weiterhin in seiner Funktion als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Moers. „Ich bedanke mich für die engagierte langjährige Arbeit der scheidenden Zugführung. Der neuen Leitung wünsche ich viel Erfolg für die kommenden Aufgaben“, sagte Rudolph bei der Ernennung im Gerätehaus an der Essenberger Straße. Stadtbrandinspektor Dirk Denker ist seit September 1987 für die Feuerwehr Moers tätig. Im April 2016 hatte er die stellvertretende Löschzugführung übernommen. Oberbrandmeister Steffen Franke gehört der Moerser Feuerwehr seit Oktober 2002 an.