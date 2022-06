Lindenschule in Repelen​: Moerser Grundschüler tanzen Hip-Hop​

Die Kinder der Hip-Hop-AG an der Lindenschule in Repelen konnten endlich zeigen, was sie seit Beginn des Schuljahres gelernt haben. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Moers Einmal in der Woche kommt Trainerin Amalia Bachmann in die Schule, um mit den Kindern besondere Figuren und die Choreografie einzuüben. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen.

Die Kinder der Hip-Hop-AG an der Lindenschule in Repelen hatten lange darauf warten müssen, endlich auch vor Publikum auftreten zu können. In der Turnhalle an der Talstraße zeigten die Grundschülerinnen und -schüler jetzt, was sie seit Beginn des Schuljahres gelernt haben. Einmal in der Woche kommt Trainerin Amalia Bachmann in die Schule, um mit den Kindern besondere Figuren und die Choreografie einzuüben. „Möglich gemacht hat das eine Spende der Sparkasse am Niederrhein, aus unserem Budget könnten wir ein solches Angebot nicht stemmen“, sagte Schulleiterin Alexandra Wirth bei der Begrüßung der Eltern und Geschwister.