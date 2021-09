Offene Ateliers : Rheurdts Künstler laden zur ersten „Open Art“ ein

Rheurdt Zwei Tage lang zeigen in Rheurdt elf Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten und öffenn dazu ihre Ateliers. „Open Art“ findet am Wochenende 25. und 26. September statt.

„Gemeinsam stellen wir zum ersten Mal aus und laden ein“, sagt Volker Atrops, der die Fäden im Hintergrund gezogen hat. „Dass so viele Künstler so dicht beieinander arbeiten, ist das Spannende an der Sache. Untereinander kannten wir uns nicht“, sagt er auch mit Blick auf Übersichtskarte, die die Standorte ab Rheurdt bis zu den Hacksteinkuhlen zeigt. Von Anfang an waren zwei Ausstellungstage geplant, um Vielfalt zu präsentieren. Auch wenn am Sonntag gewählt wird, „werden sicherlich auch viele Menschen in der Gegend unterwegs sein und sich etwas vornehmen. Eine Ausstellung ist doch dann genau passend“, so Atrops.