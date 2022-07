Serviceclub aus Moers : Präsidentschaftsübergabe bei den Grafschafter Lions

Bei sommerlichen Temperaturen feierte der Grafschafter Lions Club Moers die Übergabe des Präsidentenamtes von Jörg Wehmeier (l.) an Lionsfreund Thomas Behrendt. Foto: GLCM Foto: Grafschafter Lions Club Moers

Moers Jörg Wehmeier hat das Amt an Thomas Behrendt übergeben. Mit welchem besonderen Leitmotiv der neue Lions-Präsident jetzt ans Werk geht.

Der Grafschafter Lions Club Moers hat in der Linde in Moers-Repelen die diesjährige Übergabe des Präsidentenamtes von Jörg Wehmeier an Lionsfreund Thomas Behrendt gefeiert. Der scheidende Präsident Jörg Wehmeier ließ dabei das abgelaufene Lionsjahr noch einmal Revue passieren.

Fazit: Durch die vielen unterschiedlichen Aktivitäten wie die Besichtigung des Fruchtsaftproduzenten van Nahmen, der Neubau des Bootsstegs des Blindenwassersportvereins am Waldsee Moers, die Beteiligung an der städtischen Müllsammelaktion, die Lionsreise ins Herz des Ruhrgebiets, die Partyveranstaltung ‚Lions on Fire‘ und der gemeinsame Glühweinstand mit den Freunden vom Moerser Lionsclub konnte das durch die Corona-Pandemie eingeschränkte Clubleben wieder intensiviert werden.

Die gesammelten Spenden wurden wieder an ausgesuchte karitative Einrichtungen, Organisationen und Projekte in der Region übergeben. Jörg Wehmeier dankte den anwesenden Frauen und Clubmitgliedern für die Unterstützung und übergab anschließend den Staffelstab an Lionsfreund Thomas Behrendt, der nun für ein Jahr Clubpräsident ist.

Der neue Präsident würdigte seinen Vorgänger für seine aktive engagierte Präsidentschaft. Er habe seine Spuren im Club hinterlassen, heißt es. Das neue Leitmotiv „Rheinhausen jetzt Duisburg“ nimmt Bezug auf die regionalen Wurzeln und Aktivitäten des Clubs, dessen Mitglieder sich wieder auf ein interessantes Programm und die damit verbundenen neuen Impulse und Aktivitäten freuen können.