Gymnasium Adolfinum in Moers : Virtueller Austausch mit Hurrelmann

Moers Ungewöhnlichen „Besuch“ konnten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Adolfinum begrüßen. Der Wissenschaftler Klaus Hurrelmann schaute zum virtuellen Austausch vorbei.

Der deutsche Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler Klaus Hurrelmann erschien als virtuell auf die Wand projiziertes Bild in der Aula des Gymnasiums Adolfinum. Dazu kam es, da der deutsche Wissenschaftler „einen wunderbaren Ruf“ an der Schule genieße, erklärte die Pädagogiklehrerin Anna Müller. Zwei Schüler hatten Klaus Hurrelmann bereits wegen Hilfe zu einer Facharbeit angefragt und so kam es zu einem Austausch der Schule mit dem Wissenschaftler. Im Voraus hatten die beiden Pädagogik Leistungskurse der Q1 und ihre Lehrerinnen Anna Müller, Charlene Gelen und die Referendarin Jessica Klein in den Pädagogikkursen Fragen gesammelt, die sie nun dem deutschen Wissenschaftler stellen wollten.