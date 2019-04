Städtepartnerschaften : Moerser Schüler reisen nach Israel

Moers Sie setzt sich ausSchülern des Mercator-Berufskollegs, der Hermann-Runge-Gesamtschule sowie aus Vertretern der Freien Schwimmer Rheinkamp und Mitgliedern des Partnerschaftsvereins zusammen.

(RP) Eine 20-köpfige Gruppe reist vom 11. bis 22. April in die israelische Partnerstadt Ramla. Sie setzt sich aus Schülerinnen und Schülern des Mercator-Berufskollegs, der Hermann-Runge-Gesamtschule sowie aus Vertretern der Freien Schwimmer Rheinkamp und Mitgliedern des Partnerschaftsvereins zusammen. Für die meisten der Teilnehmer ist es der erste Besuch in Israel. Neben dem Kennenlernen der Stadt Ramla steht ein umfangreiches Ausflugsprogramm, zum Beispiel nach Tel-Aviv, Jerusalem und zum Toten Meer, an. In der Gedenkstätte für den Holocaust Yad Vashem in Jerusalem wird eine Gedenkfeier begangen. Auch ein Trip in den Norden Israels ist im 32. Jahr der Städtepartnerschaft geplant.