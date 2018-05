Handelsverband Niederrhein : Günther Gallrein feiert seinen 80. Geburtstag

(v.l.): Claus Gallrein, Dietlinde Gallrein, Günther Gallrein, Astrid M. Fünderich, Rolf Gallrein. Foto: Handelsverband

Moers Günther Gallrein feierte jetzt im Kreise von Familie, Freunden und Weggefährten seinen 80. Geburtstag. Die Überraschung war, dass Astrid M. Fünderich, bekannt unter anderem aus der Fernsehserie Soko Stuttgart, zu den Gratulanten gehörte. Fünderich war aus Stuttgart angereist, um ihrem Patenonkel persönlich zum 80. zu gratulieren. "Ich freue mich, nach so langer Zeit wieder in Moers zu sein und danke meinen Großcousins Rolfund Claus Gallrein, dass sie das so wunderbar eingefädelt haben. Onkel Günther hat mit seiner herzlichen, direkten und großzügigen Art meine Jugend mit geprägt."

Günther Gallrein war von 1980 bis 1991 stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Niederrheinischen Einzelhandelsverbandes Kreis Wesel, Vorgänger des heutigen Handelsverbandes NRW Niederrhein.

(RP)