Gebrüder-Grimm-Schule: Eishockey-Star Ehrhoff im Kreuzverhör

Moers Am liebsten esse ich Nachtisch ... und Möhrendurcheinander", erzählte Christian Ehrhoff im Gespräch mit den Redaktionsmitgliedern der Schülerzeitung "Grimmskramz" von der Gebrüder-Grimm-Schule.

Den vorbereiteten Fragen der Kinder der Gebrüder-Grimm-Schule schlossen sich schnell viele weitere an, denn Christian Ehrhoff wusste viele kleine Anekdoten zu erzählen. Die Redaktionsmitglieder interessierte hauptsächlich, wie der Lebensweg des Eishockeyspielers bisher verlaufen ist. Neben der Schule, in der Mathematik sein Lieblingsfach war, begann er sich schon früh für den Sport auf dem Eis zu interessieren. Unterstützt von seinen Eltern wechselte er nach vielen Trainingsstunden in Moers zum Training nach Krefeld und bekam schon mit 17 Jahren einen ersten Profivertrag. Mit den Krefelder Pinguinen wurde er im Jahr 2003 Deutscher Meister. Höhepunkt seiner Profikarriere war die Silbermedaille in Pyeongchang. Noch nie zuvor war eine deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen so weit gekommen. Hinter allem steckt jedoch hartes Training, Unterstützung durch die Familie und auch die ein oder anderer Niederlage. Das ganze Interview, in dem Ehrhoff berichtet, was ihm im Aufsatz mal passierte oder wie er zu einem Haustier kam oder wie schwer die Silbermedaille ist, wird in der nächsten Ausgabe der "Grimmskramz" zu lesen sein. Diese erscheint aber erst im Juli.