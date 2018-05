Sag Moers : Erfolgreiche Sportabzeichen

Moers Der Sportabzeichengemeinschaft Moers (SAG Moers) ist in Kooperation mit dem SC Rheinkamp gelungen, den Pokal für die meisten deutschen Sportabzeichen in der Kategorie Vereine unter 500 Mitglieder zu verteidigen. Nach den Jahren zuvor gelang der SAG Moers eine erneute Wiederholung mit 114 Sportabzeichen und einer Quote von 48,927 Prozent. Zudem wurde die Gemeinschaft Drittplatzierter bei den Familiensportabzeichen.

Für die Saison 2018 hat man sich wieder eine Soll-Zahl von mehr als 100 Sportabzeichen vorgenommen.

Leider müssen die Sportler ihre alte Sportstätte an der Repelener Straße in Hülsdonk (BBiZ) verlassen. Das neue Trainingsgelände ist der Sportplatz am Schulzentrum Neukirchen-Vluyn, Tersteegenstraße 87. Jeden Donnerstag, 18 bis 20 Uhr, und jeden Sonntag, 10 bis 12 Uhr, wird trainiert.

(RP)