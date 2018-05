Tag Der Pflege : St.-Josef-Krankehaus informiert Gesamtschüler Rheinkamp

Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Rheinkamp informierten sich über die Arbeit in der Pflege. Foto: St.Josef

Moers Wer kennt nicht Florence Nightingale, die britische Krankenschwester, die durch ihren Einsatz während des Krieges zwischen Russland und dem Osmanischen Reich mit seinen Verbündeten Frankreich und Großbritannien, dem sogenannten Krimkrieg, berühmt wurde? The "lady with the lamp", wie Florence Nightingale genannt wurde, weil sie ihre Patienten mit einer Petroleumlampe besuchte, war die Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege und Reformerin des Sanitätswesens. Zu Ehren dieser berühmten Krankenschwester wird bereits seit 1967 der Geburtstag von Florence Nightingale als internationaler Tag der Pflege begangen. Anlässlich dieses Tages informierte die Pflegedirektion des St. Josef Krankenhauses interessierte Schülerinnen und Schüler über die Ausbildung in der Alten- und Krankenpflege.

Pflegedirektor Thomas Weyers und Lutz Langer, Pflegedienstleiter am St. Thekla Altenwohnheim in Rheinberg, besuchten die Anne-Frank-Gesamtschule in Rheinkamp. In zwei Unterrichtsstunden wurden alle Fragen der Schüler beantwortet.

Begleitet wurden die beiden von Jana, die sich zur Zeit in der Ausbildung zur Altenpflegerin befindet, und Julia, die bereits im letzten Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ist.



Beide junge Damen erzählten über ihre tägliche Arbeit mit den Bewohnern und Patienten, über den theoretischen Ausbildungsteil im Blockunterricht. Die Schüler werden während ihrer Ausbildung im Krankenhaus von Praxisanleiterin begleitet.

"Wir bilden jedes Jahr aus", sagte Pflegedirektor Weyers. "In diesem Jahr erstmalig sogar zum 1. April und 1. September." Wer gerne mit Menschen arbeitet und einen Beruf mit extrem guter Zukunftsperspektive sucht, ist im Gesundheitswesen gut aufgehoben, warb er um den Nachwuchs.

(RP)