Hermann-Gmeiner : Berufskolleg ist top zertifiziert

Moers Man sieht, dass Sie Qualitätsmanagement leben." So lautet das Fazit von Brigitte Berberich, AZAV-Auditorin im Auftrag der Prüfstelle Certqua. Besonders angetan war sie von der offenen, transparenten und partizipativen Arbeit am Hermann-Gmeiner-Berufskolleg (HGB). Durch diese erfolgreiche Zertifizierung ist die Fachschule des Hermann-Gmeiner-Berufskollegs berechtigt, berufliche Weiterbildungsmaßnahmen mit Bildungsgutscheinen der Agentur für Arbeit durchzuführen. Dadurch haben Frauen und Männer die Möglichkeit, sich beruflich neu zu orientieren und im Erzieherberuf Fuß zu fassen. Damit leistet das HGB auch einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel in Kitas, im offenen Ganztag und in der Jugendhilfe, heißt es in einer Erklärung.

Rund acht Stunden dauerte das Zertifizierungsverfahren. Dabei musste die Schulleiterin Marlies Zimmermann-Schubert Rede und Antwort stehen. Welches Leitbild vertritt die Schule, wie sieht das Personalmanagement aus und welche Schulentwicklungsziele werden verfolgt? Federführend stellte Felix Warbruck das Anmeldeverfahren und die Kommunikationssysteme vor. Weiterer Prüfpunkt ist das Fortbildungskonzept.

(RP)