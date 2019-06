Basketball in Kamp-Lintfort : Drei BGL-Teams ziehen souverän ins Pokal-Halbfinale ein

Basketball in Kamp-Lintfort

Die BG Lintfort im Januar im Spiel gegen die BSG Grevenbroich in der Glückauf-Halle in Kamp-Lintfort. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Kamp-Lintfort Alle drei Herren-Mannschaften der BGL, die im diesjährigen Niederrheinpokal angetreten sind, haben das Halbfinale erreicht.

Neues Jahr, altes Bild. Die Herren-Teams der BG Lintfort dominieren wieder einmal den Niederrhein-Pokal. Alle drei angetretenen Mannschaften aus der Klosterstadt sind nach Siegen am vergangenen Wochenende ins Halbfinale eingezogen.

Die erste Herrenmannschaft reiste mit sieben Akteuren aus dem Regionalliga-Kader sowie drei U18-Jugendlichen ins niederländische Grenzland zum VfL Merkur Kleve. Die Partie beim Landesligisten stellte für das Team von Coach Tobias Liebke die erste Standortbestimmung dar, nachdem man erst eine Woche vorher wieder ins Training eingestiegen war. Drei Jugendliche aus den Nachwuchsmannschaften, die sich in diesen Trainingseinheiten in den Mittelpunkt gespielt hatten, durften die Reise mit antreten.

Unterstützt von etwa 20 Fans merkte man der BGL die lange Pause aber zunächst an. Die ersten Angriffe wirkten noch ein wenig unkoordiniert, auch viele freie Würfe fanden noch nicht ihr Ziel. Dies änderte sich aber mit zunehmender Spielzeit immer mehr. Die Klever hielten gerade in den Anfangsminuten noch motiviert dagegen, mussten dem hohen BGL-Tempo aber nach und nach Tribut zollen. So konnten sich die Akteure von Tobias Liebke bis zur Halbzeitpause bereits einen sicheren Vorsprung herausspielen. Insbesondere Oskar Mellmann und Erik Peltz fielen im ersten Abschnitt positiv auf.