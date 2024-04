Tischtennis-NRW-Liga Rheinberg feiert wie Rheinkamp den Klassenerhalt  

Der TuS 08 Rheinberg hat im letzten NRW-Liga-Heimspiel der Tischtennis-Saison 2023/24 den Klassenerhalt geschafft. Gegen das bereits abgestiegene Schlusslicht GSV Fröndenberg reichte am Samstag ein 8:8-Remis aus, da der SV Brackwede II am Sonntagmorgen bei den TTV Falken Rheinkamp nicht angetreten ist. Die Moerser beendeten die Saison somit auf Rang sechs. Vincent Kepser und Michael Zeltsch spielten beim TuS 08 für Michael Volkmann und Wilhelm Kieselmann. Eine 7:3-Führung konnte letztlich nicht über die Ziellinie gebracht werden, da Kepser und Fedor Kuzmin im Schlussdoppel in fünf Sätzen unterlagen. „Es war ein langer Abend mit guter Atmosphäre und einem Spiel auf Messers Schneide“, resümierte Kapitän Ermin Besic und zog folgendes Fazit zu einer „ungewöhnlichen und schwierigen Saison“ mit mehr Tiefen als Höhen: „Wir sind heilfroh, dass wir durch sind. Es wird sicher in einige Veränderungen geben, um den Verein in Zukunft besser zu präsentieren.“ Wie die Mannschaft und der neue „Schlachtplan“ aussehen wird, soll auf der Hauptversammlung der Abteilung im Mai bekanntgegeben werden. Punkte: Kuzmin/Kepser, Dietze/Menden, Kuzmin (2), Kepser, Menden, Aydin (2).