Partie wird am Sonntag angepfiffen : SV Straelen spielt gegen den nächsten Hochkaräter

Straelen Nach dem Sieg im Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Rot-Weiss Essen erwartet der Fußball-Regionalligist nun die U 23 von Borussia Dortmund.

Pokal war gestern, Liga-Betrieb ist heute. Nur einen Tag nach dem grandiosen 6:4-Sieg nach Elfmeterschießen im Halbfinale des Fußball-Niederrheinpokals gegen Rot-Weiss Essen hat der graue Liga-Alltag wieder Einzug beim SV Straelen gehalten und die Vorbereitung für die nächste Begegnung in der Regionalliga begonnen. Und die Aufgabe, die am Sonntag auf den SVS wartet, ist kein Deut leichter als die Partie an der Hafenstraße am Mittwochabend. Denn um 14 Uhr wird an der Römerstraße der Top-Favorit auf die Meisterschaft, Borussia Dortmund II, auflaufen.