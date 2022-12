Wertstoffprofis in Moers Recycling macht Schule

„Wir wollen Umweltschutz fördern und integrieren Mülltrennung in all unseren Klassen“, erklärt Claudia Corell, Schulleiterin der Justus-von-Liebig-Schule, die das Angebot des Lerntheater gerne angenommen hat. „Für uns ist es wichtig, dass dieses Thema durch eine Veranstaltung wie die ‚Wertstoffprofis‘ noch einmal von einer anderen Seite als den Lehrpersonen vermittelt und so in die Familien getragen wird.“ Die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse waren begeistert dabei und ließen sich auf die Aufführung ein. Neben der Justus-von-Liebig-Schule gastierten die „Wertstoffprofis“ noch am Gymnasium Rheinkamp, der Anne-Frank-Gesamtschule, der Hermann-Runge-Gesamtschule, dem Grafschafter Gymnasium, der Geschwister-Scholl-Gesamtschule und dem Gymnasium Adolfinum.