Langenfelder Kind bekommt keinen Schulplatz am Wohnort Ärger über langen Schulweg nach Hilden

Über zwei Stunden ist der zwölfjährige Sohn der Langenfelderin Nadye Karasik täglich auf dem Weg zur Schule nach Hilden unterwegs. Von zuhause aus geht der Junge jeden Tag zur Bushaltestelle Bogenstraße. Auf dem Weg zur Marie-Colinet-Schule muss der Schüler umsteigen und schließlich vom Halt in Hilden noch einmal zu Fuß zur Schule laufen. Pro Fahrt ist er mindestens eine Stunde täglich unterwegs. „Der Junge ist krank, seine Freunde sind hier in Langenfeld, aber er muss nach Hilden zur Schule. Ich verstehe nicht, warum er nicht in Langenfeld eine weiterführenden Schule besuchen kann“, sagt die Mutter.