Verein in Moers Heimische Fische für den Schlossparkgraben

„Unser Ziel ist hierbei, ein ausgewogenes Verhältnis von Raubfischen und Beutefischen zu erreichen“, so der erste Vorsitzende Volker Benda. „Insbesondere weil sich viele städtische Gewässer nur noch sehr schlecht selber regulieren und es aufgrund von Fraßschäden und Hitzeereignissen auch immer weniger Jungfisch durch den Winter schafft. Deshalb ist es für unser Gewässer immens wichtig, den Winterbesatz vorzunehmen.“ „Zudem stützen wir auch die fischfressenden Vogelarten damit, so dass man hier regelmäßig den Eisvogel und den Graureiher am Gewässer beobachten kann“, fügt der zweite Vorsitzende Mathias Klaft-Turnau hinzu. Das Geld für den jährlichen Fischbesatz bestreiten die 21 Mitglieder des Angelvereins für gewöhnlich aus ihren Mitgliedsbeiträgen. Doch in diesem Jahr durften sie sich zudem über eine Spende von 250 Euro durch die Sparkasse am Niederrhein freuen, welche sie in Form von einigen zusätzlichen Jungfischen in den Moerser Schlossparkgraben entlassen haben.