Besuch im Bundestag Eine Reise ins politische Berlin

Von den diesmal 41 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehörten mehrere den Maltesern Krefeld an. Auch Aktive des Grafschafter Geschichtsverein Moers waren dabei, die unter anderem am Schacht IV Führungen zum Steinkohlenbergbau anbieten. Außerdem nahmen Personen aus ganz unterschiedlichen Bereichen teil, zum Beispiel Kultur oder Soziales. Die Berlinreisen dauern vier Tage. Der erste Tag ist Anreisetag, der letzte Abreisetag. Am ersten Tag treffen sich die Teilnehmer an einem Sonntagmorgen im Duisburger Hauptbahnhof. Mit dem Zug geht es in die Bundeshauptstadt, während sich die Teilnehmer kennen lernen. Am späten Nachmittag checken sie in einem Hotel ein. Die Berlinfahrten sind aus unterschiedlichen Bausteinen aufgebaut und werden vom Bundespresseamt konzipiert. Am zweiten und dritten Tag besuchen die Teilnehmer meistens zwei Bundesministerien. Diesmal war es nur ein Ministerium: das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von Minister Hubertus Heil.