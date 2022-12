Kosten belasten Moerser Haushalt So viele Flüchtlinge wie noch nie

Wie es in Moers in Zukunft finanziell weitergeht? Selbst Kämmerer Wolfgang Thoenes muss da im Trüben fischen. „Wenn die Welt ab 2024 nicht wieder in Ordnung ist, wovon wir alle ausgehen, dann wird man Lösungen finden müssen“, sagte er am Mittwoch vor der Presse, als er den Haushaltsplan der Stadt für 2023 vorstellte.