Kultur in Moers Wie aus alltäglichen Dingen Kunst wird

„To swim or what binds us“ – „Schwimmen, oder was verbindet uns?“ So ungewöhnlich wie der Titel ist auch die Ausstellung, die ab dem 10. Dezember einen Monat lang im Kunstforum „Das Seewerk“ in Moers-Kapellen zu sehen sein wird. Sechs junge Künstlerinnen und Künstler darunter zwei dänische, präsentieren dort im genannten Zeitraum ihre Arbeiten gemeinsam im ersten Stock des ehemaligen Durardin-Fabrikgebäudes am Silberseeweg. Sie festigen damit – und das ist das Besondere an dieser Ausstellung – eine schon vor gut zehn Jahren von dem dänischen Kunstprofessor Tal R (Tal Rosenzweig) initiierte Freundschaft zwischen der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen und dem deutschen Gegenstück in Düsseldorf.