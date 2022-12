Sportgericht bestraft OSC Rheinhausen Trainer und Fußballer nach Schlägerei in Veen gesperrt

Es waren verstörende Szenen, die sich kurz vor Schluss auf dem Kunstrasen von Borussia Veen abspielten. Die Hausherren führten am 27. November in der Kreisliga A-Partie gegen den OSC Rheinhausen mit 3:0, als sich zwei Fußballer der Gäste-Mannschaft erst ankeiften, dann körperlich attackierten. Wenig später war auch der OSC-Trainer mittendrin in dem Geschehen. Alle drei sahen nach der internen Auseinandersetzung die Rote Karte (wir berichteten). Nun bekam das Trio vor dem Moerser Kreis-Sportgericht die Quittung für das unmögliche Verhalten.