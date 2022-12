Kriminalität in Moers Diebe stehlen zwei Tonnen Kupferkabel

Fette Beute haben Diebe in Moers gemacht. Kupferkabel mit einem Gesamtgewicht von zwei Tonnen konnten sie erbeuten. Der Dienbstahl ereignete sich irgendwann in der Zeit von Dienstag (6. Dezember) 15.30 Uhr bis Mittwoch, fünf Uhr, bei einer Produktionsfirma für Hydraulikzylinder an der Straße Am Schürmannshütt.