Eislaufhalle in Moers Schicht für Schicht zur perfekten Lauffläche

Eisporthalle – die Bezeichnung für die Halle an der Filder Straße war in dieser Saison bislang eine Mogelpackung. Statt Kufenflitzer gingen dort seit Oktober Inline-Skater an den Start. Politik und Enni-Verwaltungsrat hatten beschlossen, die Eislauf-Saison auf drei Monate zu verkürzen, um vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs Energie zu sparen. Ab Dezember soll die Eislaufhalle ihrem Namen wieder alle Ehre machen. Dann beginnt die verkürzte Eislaufsaison. Eismeister Stephan Neukirchen ist bereits seit dem 8. November mit dem Aufbau der Eisschicht beschäftigt. Eine Arbeit, die viel Zeit, Know-how und Fingerspitzengefühl erfordert.